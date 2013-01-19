День открытых дверей

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном отделе методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования 18 января состоялся День открытых дверей.

В мероприятии приняли участие ученики общеобразовательных школ, преподаватели, представители управления народного образования Самаркандской области Узбекистана.

В ходе мероприятия школьники продемонстрировали гостям отдела свои творческие таланты, рассказали стихи, спели песни, станцевали и показали сценические постановки.

В процессе мероприятия также участвовали представители сходов граждан махаллей, которые оценивали способности учеников школ. Все это показывало взаимодействие между махаллей и образовательными учреждениями.

Организаторы мероприятия уверены, что подобные торжества служат не только интеллектуальному развитию, но и духовному, культурному и моральному просвещению.

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