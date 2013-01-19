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В правительстве Узбекистана подведены итоги 2012 года
19.01.2013 18:17

ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана провел 18 января заседание, посвященное итогам социально-экономического развития Республики в 2012 году и приоритетам экономической политики страны на текущий год. На заседании с докладом выступил Президент Ислам Каримов.

В своем докладе глава государства детально и всесторонне проанализировал имеющиеся в стране нерешенные проблемы и подробно остановился на программных задачах по выполнению важнейших приоритетов и направлений социально-экономического развития страны на 2013 год.

Перед членами Правительства, министерствами и ведомствами поставлена задача по выработке конкретных мер по обеспечению взаимосвязанного с отраслями комплексного развития территорий на основе определения приоритетных отраслей для каждого региона, наиболее полного использования природно-сырьевых ресурсов, ускоренного и сбалансированного развития промышленного производства, особенно перерабатывающих отраслей, и сферы услуг, производственной и социальной инфраструктуры.

Поставлены конкретные задачи по выработке и реализации мер, направленных на сохранение устойчивых высоких темпов экономического роста, макроэкономической стабильности, повышение конкурентоспособности экономики, осуществление активной инвестиционной политики, ускорение и расширение масштабов модернизации, технического и технологического обновления экономики и ведущих ее отраслей, диверсификацию производства, а также опережающее развитие дорожно-транспортной, коммуникационной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено необходимости реализации программных мер по достижению целей и задач в 2013 году объявленном Годом благополучия и процветания. В их числе – меры по дальнейшему усилению защиты прав, свобод и интересов человека, адресной социальной поддержки уязвимых слоев населения, созданию новых рабочих мест, неуклонному повышению доходов, уровня и качества жизни людей, особенно сельского населения, укреплению материально-технической базы социальной сферы.

На заседании правительства также выступили руководители министерств, ведомств, организаций и хокимы областей.

По итогам обсуждения поставленных вопросов принято решение правительства, в котором определены практические меры по выполнению программы социально-экономического развития Узбекистана на 2013 год.

УЗИНФОРМ

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