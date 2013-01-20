Беседа о ценностях семьи

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января в Алтиарикском районе Ферганской области состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Семья – основа благополучия общества", организованная районным Комитетом женщин, при поддержке научно-практического Центра "Семья".

В мероприятии приняли участие представители молодых семей района, активисты махаллинских сходов граждан, сотрудники Комитета женщин, представители женских советов госучреждений района.

Участники мероприятия говорили о проблемах современных молодых семей, трудностях, с которыми встречаются молодожены в начале семейной жизни, а также национальных традициях, способствующих укреплению семейных ценностей.

В ходе беседы его участники также обменялись мнениями по поводу внимания со стороны правительства укреплению семьи, ее социальному обеспечению и материальной поддержке.

В продолжение мероприятия был продемонстрирован видеофильм, посвященный семейным ценностям, обычаям и традициям.

УЗИНФОРМ