Тренинги для контента Информационного центра НАЭСМИ

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. В конце января в столице пройдет первый семинар для всех работников радио и телевидения. Организаторами выступит Национальная Ассоциация Электронных СМИ (НАЭСМИ), совместно с партнерами.

В течение двух дней участников семинара будут обучать подготовке информационных сообщений, репортажей, новостей, синхронов в едином радиоформате для контента Информационного центра НАЭСМИ.

С 2012 года в эфир 22 радиостанций Республики выходят две информационные программы – "События страны. Итоги дня" и FORUMnews на русском и узбекском языках.

Так как материалы для выпусков готовятся корреспондентами радиостанций и журналистами телеканалов со всей республики, тренинги, повышающие их профессионализм необходимы, отметило руководство.

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