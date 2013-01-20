Узбекистан посетит Генеральный секретарь ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер 21 января прибывает с визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

В Ташкенте глава ОБСЕ проведет встречи и переговоры в Олий Мажлисе, Министерстве иностранных дел, ряде министерств и ведомств Республики Узбекистан.

Добавим, Посол Ламберто Заньер – профессиональный дипломат из Италии. Должность Генерального секретаря ОБСЕ занимает с 1 июля 2011 года. Ранее – с июня 2008 по июнь 2011 года – был специальным представителем ООН в Косово и главой Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).

Узбекистан является членом ОБСЕ с 26 февраля 1992 года. В 1994 году начало работу Представительство Республики при ОБСЕ в городе Вене. В июле 2006 года Правительством Узбекистана и ОБСЕ был подписан Меморандум об учреждении поста Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане. Данная форма сотрудничества позволила сконцентрировать деятельность ОБСЕ на реализации приоритетных для узбекской стороны проектов и усилении взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.

В рамках подписанного Меморандума с 2007 года совместно с министерствами и ведомствами Республики по всем трем измерениям ОБСЕ реализовано 18 проектов, в 2008 году – 15, в 2009-м – 14, в 2010-м – 12, в 2011-м – 12. В настоящее время, в Республике в общей сложности реализуется 30 проектов ОБСЕ.

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