Семинар по развитию фермерства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января в городе Коканде состоялся учебный семинар для членов городского совета фермеров Ферганской области. В мероприятии, организованном городским хокимиятом, областным управлением юстиции, приняли участие члены Совета фермеров области, фермеры, представители городского хокимията, управления юстиции, специалисты научно-исследовательского института по ирригационным и водным проблемам, представители других сельскохозяйственных структур.

Участники мероприятия говорили о реализации сельскохозяйственных реформ, материально-финансовой поддержке фермеров, а также ознакомили присутствующих с собственным опытом работы в развитии фермерства.

Также были освещены достижения НИИ, рассказано о созданных новых сельскохозяйственных изобретениях. В ходе семинара отмечена необходимость развития фермерами многоотраслевой деятельности, изучения международного опыта в развитии фермерской деятельности.

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