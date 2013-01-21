ГТК Узбекистана рассказал о преимуществах электронной декларации товаров

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан провел на днях семинар на тему "Процедура таможенного оформления товаров в электронной форме" с участием субъектов малого бизнеса, представителей ряда министерств и ведомств, СМИ.

Участники мероприятия ознакомились с системой таможенного оформления товаров в электронной форме, внедренной с 1 января 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства №370 от 29 декабря 2012 года. Документом утверждено Положение о порядке проведения данной процедуры. Ответственным органом за внедрение автоматизированной информационной системы электронного декларирования товаров (АИСЭДТ) определен ГТК, который к началу 2013 года завершил опытную эксплуатацию системы.

В числе основных преимуществ АИСЭДТ были названы:

возможность декларантов дистанционно подготовить, проверить и предоставить в таможенные органы ГТД и все сопутствующие к ней документы через Интернет;

обеспечение эффективности таможенного оформления грузов путем минимизации непосредственного контакта участников ВЭД с таможенными инспекторами;

сокращение времени таможенного оформления и проверки сопутствующих документов на оформляемый товар;

создание предпосылок к исключению бумажной бюрократии и формирование благоприятных условий для участников ВЭД по экспортно-импортным операциям;

повышение уровня обслуживания участников ВЭД и таможенного администрирования.

Кроме того, новая система, как отмечалось, будет способствовать обеспечению прозрачности работы таможенных органов и сокращению временных и материальных издержек, связанных с выполнением необходимых таможенных процедур.

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