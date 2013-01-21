Обсуждены вопросы развития сходов граждан

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января в Ташлакском районе Ферганской области состоялся семинар-тренинг на тему "Роль и место органов самоуправления граждан в формировании гражданского общества в стране". Мероприятие организовано по инициативе районного отделения общественного фонда "Махалля".

В нем участвовали сотрудники отделения фонда "Махалля", председатели сходов граждан и их советники, консультанты по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию, секретари сходов граждан, руководители общественного формирования "Махалла посбони".

Цель семинара заключалась в повышении политико-правовой культуры штатных работников сходов граждан, изучении проблем развития органов самоуправления граждан, вопросов их эффективного взаимодействия с государственными и гражданскими институтами в осуществлении общественно-политической и социально-экономической политики государства на местах.

Участники семинара-тренинга, разделившись на отдельные группы, обсуждали проблемы и вопросы организации работы органов самоуправления граждан, презентовали свои проекты по своим направлениям, провели так называемый "мозговой штурм" на тему повышения эффективности деятельности сходов граждан.

В ходе мероприятия затронуты вопросы эффективной организации делопроизводства в сходах граждан, усиления их материально-технической базы.

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