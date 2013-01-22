В Латвию прибыл новый посол Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш на днях принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана Афзала Артыкова, который вручил главе латвийского государства верительные грамоты.

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе состоявшейся после церемонии беседы обсуждены состояние и перспективы узбекско-латвийских отношений в политической, торгово-экономической сферах, а также в области культуры и гуманитарного сотрудничества. Стороны отметили наличие потенциала для дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества, активизации взаимодействия по различным направлениям.

В ходе беседы Президент Латвии выразил искренние пожелания благополучия и успехов руководству и всему народу Узбекистана, сообщает министерство.

Напомним, с 2002 года узбекское дипломатическо представительство в Риге возглавлял Кобилжон Назаров. Афзал Артыков до своего назначения работал начальником Управления по работе со структурами ШОС и СНГ МИД Узбекистана и занимал пост национального координатора Республики при ШОС.

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