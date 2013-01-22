В Бухаре изучили законы, принятые Сенатом

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском областном хокимияте состоялся учебно-практический семинар, посвященный изучению вопросов, принятых на 10-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Об этом 21 января сообщила пресс-служба аппарата областного хокимията.

Как отметил и.о. хокима области М.Эсанов, который открыл мероприятие, большие ошибки на местах допускаются в вопросах, связанных с жильем, имуществом, с обращениями граждан. Необходимо решение поднятых проблем сделать своевременным и эффективным, а также усилить сотрудничество служб кадастра и землепользования.

В мероприятии приняли участие судьи по гражданским делам, представители прокуратуры, управления юстиции, первые замы хокимов городов и районов, руководители служб кадастра и землепользования.

Напомним, что на 10-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, прошедшего 5-6 декабря 2012 года, было принято 8 законов, направленных на углубление демократических реформ и развитие гражданского общества.

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