ГТК Узбекистана пресек 782 попытки незаконного вывоза валюты

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный таможенный комитет Узбекистана обнародовал сведения о пресечении попыток незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу Республики в 2012 году.

Согласно этим данным, за январь-декабрь 2012 года на таможенных постах Узбекистана совместно с представителями других правоохранительных органов выявлено 782 случая незаконного перемещения валютных ценностей, эквивалентных сумме 2,7 млрд. сумов.

Так, более $5 тысяч было обнаружено и изъято у жителя Республики А. Тишабаева в международном аэропорту Ташкента во время таможенного досмотра рейса "Ташкент-Рига-Нью-Йорк". Сумма была не заявлена в декларации и не предъявлена при устном опросе сотрудников таможни. При таможенном досмотре рейса "Ташкент-Дубай" сотрудниками таможни изъято у жителя Самаркандской области Ф.Ходжамбердиева 3765 дирхамов, которые не были указаны в таможенной декларации. Аналогичное правонарушение зафиксировано в Ферганской области, где в ходе оперативных мероприятий в приграничном регионе задержана жительница Республики М.Дехконова, пытавшаяся вывезти объездными путями более $8,8 тысяч.

В настоящее время по данным фактам правонарушений ведётся следствие, сообщает пресс-служба ГТК.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-1979 от 20 марта 1998 года "О мерах по упорядочению ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами" вывоз наличной иностранной валюты за пределы Республики разрешается:

резидентам – в пределах суммы, эквивалентной 2000 долларам США;

нерезидентам – в пределах завезенной в Республику валюты, в соответствии с таможенной декларацией.

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