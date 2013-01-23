Воспитание молодежи - приоритетная задача

Воспитание молодежи - приоритетная задача23.01.2013 13:17
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. В прошедшем 21 января в Центре молодежи города Навои заседании за "круглым столом" приняли участие представители областной и городской администрации, образовательных учреждений, сходов самоуправления граждан, органов правопорядка и представители негосударственных организаций.
Участники заседания обсуждали вопросы выработки более эффективных путей воспитания подрастающего поколения, правильной организации досуга молодежи, противодействия внедрению чуждых различных идей и культурных ценностей.
Ректор Навоийского государственного педагогического института, сенатор Холбой Ибрагимов остановился на важности семейного воспитания, которое непосредственно влияет на формирование у подростков жизненных принципов.
Помощник хокима области по вопросам духовности Равшан Хайдаров рассказал об активизации деятельности миссионеров, которые в век глобализации негативно влияют на формирование мировоззрения молодежи.
С конкретными предложениями выступили начальник областного управления среднеспециального образования Лочин Облокулов, начальник отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования города Навои Гульнора Джуманиязова и другие участники заседания.
В работе "круглого стола" принял участие хоким города Навои Баходир Жураев.
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