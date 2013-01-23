



Воспитание молодежи - приоритетная задача



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. В прошедшем 21 января в Центре молодежи города Навои заседании за "круглым столом" приняли участие представители областной и городской администрации, образовательных учреждений, сходов самоуправления граждан, органов правопорядка и представители негосударственных организаций. Участники заседания обсуждали вопросы выработки более эффективных путей воспитания подрастающего поколения, правильной организации досуга молодежи, противодействия внедрению чуждых различных идей и культурных ценностей. Ректор Навоийского государственного педагогического института, сенатор Холбой Ибрагимов остановился на важности семейного воспитания, которое непосредственно влияет на формирование у подростков жизненных принципов. Помощник хокима области по вопросам духовности Равшан Хайдаров рассказал об активизации деятельности миссионеров, которые в век глобализации негативно влияют на формирование мировоззрения молодежи. С конкретными предложениями выступили начальник областного управления среднеспециального образования Лочин Облокулов, начальник отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования города Навои Гульнора Джуманиязова и другие участники заседания. В работе "круглого стола" принял участие хоким города Навои Баходир Жураев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи