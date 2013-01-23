Под инвестиционные обязательства

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Постановлением Президента Узбекистана №1743 от 25 апреля 2012 года "О Программе приватизации государственного имущества на 2012-2013 годы" утвержден перечень пустующих, бездействующих, в том числе и незавершенных строительством объектов, подлежащих реализации на конкурсной основе по "нулевой" выкупной стоимости под инвестиционные обязательства.

Согласно приложению данного постановления, по Навоийской области в список включены 6 таких объектов. На состоявшихся в регионе на конкурсной основе торгах уже реализовано 2 из них.

Так, конкурс на приобретение блока пустующих складских помещений центральной базы материально-технической базы под инвестиционное обязательство 10 миллиардов 175 миллионов сумов выиграло предприятие с иностранным капиталом ООО "Navbachor Tex", выпускающее хлопковую пряжу. В течение двух лет оно намерено инвестировать в проект запуска производства трикотажных тканей из хлопковой пряжи и обеспечить работой 230 человек.

Еще один объект в Учкудуке под инвестиционное обязательство на 150 миллионов сумов приобрело ООО "Uchquduq EImurod servis", которое обязуется по прямому назначению объекта в течение года достроить и ввести в эксплуатацию баню, где будет создано 10 рабочих мест.

По данным региональной комиссии, до конца января на конкурсных торгах будут реализованы под инвестиционные обязательства еще 4 пустующих и неиспользуемых объекта. Предпочтение будет отдано предпринимателям, предложившим лучшие инвестиционные проекты с наибольшим числом рабочих мест.

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