Бухарцы пристрастились к джазу

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Знаменитыми композициями и заманчивыми ритмами популярной джазовой музыки смогли насладиться слушатели и поклонники джазового ансамбля "Шелковый путь". 21 января в большом концертном зале Бухарского колледжа искусств прошел концерт под названием "От барокко до джаза".

В концертной программе прозвучали произведения таких композиторов, как М.Бафаев, М.Шмитц, Д.Брубек. Поклонники джаза услышали переработанную увертюру "Привет Моцарту" из оперы А.Моцарта "Волшебная флейта", шестую партитуру И.Баха "Токката, Сарабанда Гавот". Также были исполнены классические произведения.

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