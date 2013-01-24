Количество новостроек в Янгибазаре увеличивается

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 33 предпринимателям по итогам прошлого года были выделены участки под строительство объектов инфраструктуры в поселке городского типа Янгибазар Пешкунского района Бухарской области Узбекистана. 5 из них уже сданы в эксплуатацию. Об этом заявил главный архитектор Пешкунского района Дильшод Бадалов.

"Участки выделены под строительство таких объектов, как автосервис, служба сервиса, пекарни, пункты приема платежей "Paynet", общественного питания. На 25 участках работы продолжаются, на 4 подготовлены проектно-сметные документы", - сказал чиновник.

Облик сельской глубинки преображается с каждым годом. За последние несколько лет здесь были возведены рынок, магазины, двухэтажные дома и другие объекты социального значения. Всего по итогам минувшего года в поселке было воздвигнуто 12 современных зданий.

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