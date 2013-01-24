В Узбекистане в 2012 году удвоилось число пользователей мобильного и Интернет-банкинга

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Узбекистана обнародовал данные о внедрении систем дистанционного обслуживания в банковский сектор Республики по итогам 2012 года.

Согласно этим данным, на 1 января 2013 года общее количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием составило 108 496, что в 1,9 раза больше чем на начало прошлого года (56 735). Из них 69 326 клиентов (или 63,9%) – пользователи мобильного банкинга (включая SMS-банкинг), 39 170 (36,1%) – пользуются услугами Интернет-банкинга (в том числе по системе "Банк-Клиент").

В тройку лидеров по количеству пользователей дистанционным банковским обслуживанием вошли Национальный банк ВЭД (25 966 клиентов), АКИБ "Ипотека-банк" (14 558) и ОАКБ "Микрокредитбанк" (14 022).

Напомним, под дистанционным банковским обслуживанием понимаются технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (без визита в банк), как правило, с использованием компьютерных и телекоммуникационных сетей.

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