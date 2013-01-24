Объединимся вокруг "Камолот"!

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Под таким лозунгом 22 января в центре молодежи города Навои прошел форум активистов детской организации "Камалак". С вступительным словом на форуме выступил заместитель председателя областной организации молодежи "Камолот" А.Султонов.

В своем выступлении он горячо приветствовал участников форума, ознакомил их с работой, проделанной движением молодежи за последнее время, и призвал активистов детской организации "Камалак" теснее сплотиться вокруг молодежной организации, принимать активное участие в проводимых ими мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи, любовь к Родине и своему народу.

Выступившие на форуме активисты детской и молодежной организаций рассказали о своей деятельности на местах, поделились опытом своей работы.

В завершение встречи участники форума утвердили план программных действий "Камалак" на 2013 год.

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