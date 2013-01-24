В целях повышения эффективности уроков

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января в Навоийском медицинском колледже прошел семинар-тренинг для преподавателей специальных предметов медицинских колледжей городов Навои, Зарафшан и Хатырчинского района.

Участники семинара прослушали курс лекций на темы :"Использование передовых инновационных технологий на уроках", "Применение при преподавании спецпредметов метода "Кейс-стади" и "Использование на уроках графических органайзеров", посетили и обсудили открытые уроки, подготовленные преподавателями специальных предметов Навоийского медколледжа.

В конце семинара преподаватели получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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