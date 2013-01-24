Обсуждены актуальные вопросы молодежной политики

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января в Ташкенте во Дворце творчества молодежи прошла Республиканская научно-практическая конференция на тему "Актуальные вопросы реализации молодежной политики в Республике Узбекистан", в ходе которой эксперты государственных и негосударственных органов, ученые, представители молодежи обсудили вопросы дальнейшего совершенствования правовых, экономических, социальных и организационных основ молодежной политики в стране, повышения эффективности мер по воспитанию физически здорового, духовно богатого, развитого поколения.

Также в ходе обсуждения была рассмотрена эффективность молодежной политики в ходе модернизации государства и построения сильного гражданского общества.



Организаторами мероприятия выступили Министерство высшего и среднего специального образования, Фонд "Истеъдод" при Президенте Республики Узбекистан, ОДМ "Камолот", ЦМИ "Келажак овози" и Академия наук Узбекистана.

Работа конференции проходила в нескольких секциях, по каждому направлению секций были разработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию молодежной политики Узбекистана и был опубликован сборник научных статей.

По результатам экспертов, были отобраны лучшие доклады, а авторы награждены поощрительными призами.



В рамках конференции функционировала выставка государственных и негосударственных организаций, на которой были представлены фотоработы, отражающие широкомасштабные мероприятия, проводимые в рамках реализации молодежной политики в Республике.

Для всех участников была организована культурная программа по столице.

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