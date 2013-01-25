Собрание имам-хатибов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. В концертном зале колледжа искусств города Самарканда 24 января прошло собрание имам-хатибов соборных мечетей, функционирующих при областном представительстве Управления мусульман Узбекистана.

На мероприятии имам-хитбы обсудили проделанные в 2012 году работы, заслушали отчеты, а также утвердили план работы на текущий год. Обсуждены предложения по организации подписки на журнал "Хидоят" и газету "Ислом нури".

Участники мероприятия также обсудили создаваемые условия со стороны правительства страны для прихожан мечетей, празднования мусульманских праздников и отметили царящую межконфессиональную дружбу на территории Республики.

В заключение собрания определены необходимые задачи в Год благополучия и процветания, выработаны соответствующие предложения.

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