Обсуждена роль женщины в современном обществе

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. "Роль женщины в современном обществе" - на эту тему 25 января в махаллинском сходе граждан "Сойимхожа" Фуркатского района Ферганской области состоялось мероприятие, организованное районным хокимиятом, при поддержке районного Комитета женщин.

В мероприятии участвовали активистки района, жители схода граждан, представители "женских крыльев"политических партий, специалисты Комитета женщин и другие.

В процессе мероприятия его участники говорили о роли женщин в формировании гражданского общества, сохранении и развитии семейных ценностей, а также вкладе женщин в развитие экономики страны на примере областных предпринимательниц.

Внимание участников встречи также было заострено на активном участии женщин в процессе воспитания современного гармонично развитого поколения, сохранения благоприятных семейных отношений и создания основ для будущего страны.

Участники беседы также обсудили проблемы, связанные с ранними и родственными браками, а также излишними денежными затратами при проведении свадебных торжеств.

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