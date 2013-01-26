В 2012 году потребители в Узбекистане в основном жаловались на ЖКХ

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции опубликовал данные о работе системы защиты прав потребителей по итогам 2012 года.

Так, в отчетном периоде в Госкомконкуренции и его территориальные органы от потребителей поступило 6745 жалоб и заявлений, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Как сообщает пресс-служба вновь созданного комитета, за отчетный период наблюдалось увеличение доли обращений потребителей в коммунальной сфере, что обусловлено имеющимися проблемами и недостатками в работе коммунальных служб и в отрасли в целом.

Напомним, за 9 месяцев 2012 года на коммунальную сферу приходилось 63,5% поступивших обращений, торговлю и общественное питание – 17,1%, сферу транспорта, услуг связи и коммуникации – 8,2%, другие сферы – 11,2%.

По итогам рассмотрения письменных жалоб и заявлений, 91,7% были рассмотрены в пользу потребителей, произведены перерасчеты за неоказанные или некачественные услуги на сумму более чем 761,1 млн. сумов. В свою очередь, по обращениям, поступившим через телефон доверия, произведен перерасчет в размере 143,5 млн. сумов, а также даны соответствующие разъяснения в пределах компетенции Госкомконкуренции.

В 2012 году наблюдалось также увеличение количества обращений через специализированый веб-портал Госкомконкуренции. По этому каналу получено 411 обращений потребителей по вопросам нарушения и ущемления их потребительских прав, а также по получению разъяснений. Из них рассмотрено 401 обращение, в результате которых в пользу потребителей произведены перерасчеты на 12,5 млн. сумов, остальные обращения изучаются.

Напомним, в 2011 году в Антимонопольный комитет Узбекистана поступило 6709 жалоб и заявлений от потребителей, что на 33,7% больше чем в 2010 году (5017). Из них в письменной форме поступило 2183 обращения (рост на 43,2%), по "телефону доверия" – 4526 обращений (29,5%). В 2011 году 253 обращения было получено через веб-портал.

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