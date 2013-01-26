В Навоийской школе борьбы прошло первенство области

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января на коврах специализированной школы борьбы города Навои прошли соревнования за первенство области по вольной борьбе среди молодежи 1998-2000 годов рождения. На проходившем два дня первенстве в весовой категории 23-60 килограмм из подавших заявки 5 коллективов приняли участие более 200 спортсменов. По решению судей в своих весовых категориях победителями признаны Н.Мансуров, И.Илхомов, А.Ибрагимов, Р.Расулов, Б.Самадов, З.Рашидов, М.Суяров, Б.Муродов, Б.Тохиров,А.Ахмедов.,А.Содиков и Х.Мамаюсупов.

Среди команд на первом месте представители города Навои, борцы из Хатырчи - на втором месте, и третье место у спортсменов Карманинского района. Судейская коллегия отметила в целом хорошую подготовку борцов.

Победителям вручены дипломы и памятные подарки организаторов турнира.

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