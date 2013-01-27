Средневековое книгопроизводство. Путь Бухары

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. Книги, как источник знаний, в Бухаре ценились с древних времен. До эпохи повсеместной индустриализации и развития промышленности в Бухаре существовала налаженная система книгоиздания. Конвейерным методом над каждым экземпляром работала целая команда, и каждый мастер, задействованный в этом, пользовался высоким авторитетом.

Миниатюристы и каллиграфы, муссавиры и музахибы, саххафы и заргары - в производстве художественной рукописи участвовали многие мастера. Так, муссавир писал миниатюры, музахиб наносил позолоту, хаттот работал переписчиком, саххаф сшивал листы, муковасов делал художественный переплет, афшангар окрашивал бумагу, заргар оформлял переплет металлическими украшениями, а иногда и драгоценными камнями. Кроме того, свою лепту вносили и лакировщики, врезчики, заготовщики бумаги, картонажники, мастера по краскам, мастера по изготовлению масла и другие.

Всего в те времена насчитывалось до 13 сортов бумаги. И при изготовлении рукописи не ограничивались одним видом. Зависело это от того, что там должно было быть отображено, миниатюра или текст. Наиболее распространенной была бумага чинори - цвета чинары с прожилками (зеленоватая), затем иштархони - белая гладкая, ее выделывали в Бухаре, но привозили из Коканда. Лучшая бумага поступала из Китая – абрешим (шелковая). Кроме того, использовалась китайская бумага из хлопчатника (когази чагбути) и старая иранская бумага из оленьей кожи (вараки оху), применявшаяся, главным образом, для изготовления переплетов. В последние годы писцы пользовались также фабричной цветной бумагой из Турции (когази стамбули) и писчей бумагой русской фабричной выделки (когази мирзои).

В ход шли также и бумажные отходы. Их растирали, размешивали палкой и делали бумажную массу. Затем прессовали, получая картон для переплетов. Украшением переплетов занимались переплетчики, мастера тиснения по картону и коже (муковаи чармин). Заргары делали металлические застежки и прорезные серебряные накладки (муковаи шабака).

Для чтения и письма употреблялись многие принадлежности. Среди них подставка для книг (лявх), папка (джузгир), перо (калам), чернильница (сиехдон), пенал (каламдон), линейка (тахта джадваль), ножницы (кайчи), циркуль (паргол), футляр для прошений (арзачуб), местный транспарант (мистор), пергамент местной выделки (пусти оху), бумага особой выделки (когази муккарари). К принадлежностям чтения и письма можно отнести также подсвечник (шомъдон), щипцы для снимания нагара с сальных свечей (биндигирак).

Во всех этих изделиях мастера не вторили европейским образцам, а имели свои самостоятельно найденные формы. Источником этих форм был уклад жизни людей, присущий им образ мышления, сказавшийся в предметном видении и художественной обработке самых простых бытовых вещей.

В Бухарском эмирате миниатюра и каллиграфия были искусством не только дворцовой среды и культурных меценатов они служили народу, и были почитаемы им. Люди это искусство воспевали и любили.

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