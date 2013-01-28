В 2013 году транспорта в Самарканде станет больше

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в городе Самарканде курсируют 551 автобус и 20 микроавтобусов, которые неустанно оказывают местному населению услуги по извозу.

Еще несколько лет тому назад город был практически переполнен маршрутными такси марки автомашины "Дамас". Их количество достигало 3116 единиц. С точки зрения некоторых пешеходов, в то время было удобно попасть в любую точку города, поскольку "Дамасы" ездили везде и за небольшую доплату могли подвезти даже до дома. Однако другая же категория населения Самарканда склоняется к мнению, что сейчас намного удобнее и царит порядок в сфере транспортных услуг. Никто не поднимает самостоятельно цены на извоз пассажиров, а пройти пешком несколько сотен метров до дома не помешает для здоровья.

По сведениям хокимията области, скоро в городе начнут курсировать дополнительно 260 новых автобусов. В течение 2012 года в целях обеспечения удобства транспортных услуг по городу были запущены 1516 легковых такси желтого цвета с государственными номерами.

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