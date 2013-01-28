"Мы ценим нашу независимость"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 28 января в Кувинском районе Ферганской области состоялось мероприятие, посвященное обсуждению достижений Узбекистана за годы независимости, а также разъяснению сути и значения проводимых реформ в стране.

В нем приняли участие студенты академических лицеев и профессиональных колледжей, представители районного отделения фонда "Махалля", районного Кенгаша ОДМ "Камолот", активисты молодежных крыльев партий, а также широкая общественность.

Выступившие на мероприятии отметили, что за годы суверенитета Узбекистан доказал свой экономический и политический потенциал не только в Центральной Азии, но и во всем мировом масштабе. Перечислены сферы, которые служат примером независимости страны, а также освещены важные направления политики правительства по созданию благоприятных условий для молодежи.

Кроме этого, в процессе встречи была отмечена суть и значение проводимых демократических реформ в Узбекистане, приведены примеры духовно-нравственных принципов узбекского народа.

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