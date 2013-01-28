Весенний хадж совершат около 6000 паломников Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Комитет по делам религий Узбекистана сообщил об окончании записи на сезон "Умра-2013" в весенний период и Рамадан. Как сообщает пресс-служба комитета, в этом году для совершения "малого хаджа" мусульманские святыни Саудовской Аравии посетят около 6 тысяч паломников из Узбекистана.

В настоящее время для паломников уже забронированы гостиницы, отвечающие требованиям современности, которые находятся вблизи от святынь Мекки и Медины. "Учитывая нашу восточную ментальность, воспитание и традиции, которые включают в себя уважение и почтение старшего поколения, на весенний сезон отдавался приоритет именно пожилым и людям преклонного возраста", - говорится в сообщении комитета.

Напомним, в 2012 году весенний сезон Умры продолжался с 1 марта по 21 апреля. В нем приняли участие около 4000 узбекистанцев. Осенний сезон "Умры-2012" был организован с 30 июля по 25 августа с участием более 2000 паломников из Узбекистана.

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