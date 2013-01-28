В Намангане стартовал цикл научно-практических семинаров

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. В Намангане озаботились повышением правовой и экономической грамотности молодежи. С этой целью в субботу начат рассчитанный на три месяца цикл научно-практических семинаров в высших и средних специальных учебных заведениях области.

Они проводятся областным территориальным управлением Палаты адвокатов Узбекистана совместно с областным управлением юстиции, Наманганским филиалом "Микрокредитбанка", областным территориальным управлением Торгово-промышленной палаты, областным управлением профтехобразования и Наманганским инженерно-технологическим институтом.

Перед студентами с докладами на темы "Правовые основы малого бизнеса и предпринимательства", "Привлечение выпускников вузов и ссузов к предпринимательству и обеспечение их работой", "Нововведения в законодательстве по организации предпринимательской деятельности и ее ведению", "Механизмы организации, осуществления и развития семейного предпринимательства" и другие выступают ученые-правоведы, юристы, экономисты, банкиры.

Первые же семинары выявили огромный интерес учащейся молодежи к тематике занятий, вызвали массу разнообразных вопросов, на которые они получают компетентные ответы.

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