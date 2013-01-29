В Узбекистане ужесточают контроль над обращением иностранной валюты

ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О дальнейшем упорядочении механизма расчетов в розничной торговле и сфере услуг" (№ПП-1910 от 24 января 2013 года), которым определил меры по усилению контроля над незаконным обращением наличной иностранной валюты на внутреннем рынке страны.

В документе напоминается, что в соответствии с действующим законодательством на территории Узбекистана запрещено осуществление юридическими и физическими лицами-резидентами и нерезидентами Республики расчетов в наличной иностранной валюте в розничной торговле и сфере услуг.

Глава государства распорядился создать в структуре Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, в пределах установленной численности, Специальное управление по контролю за недопущением обращения наличной иностранной валюты в розничной торговле и сфере услуг, организации краткосрочных проверок. Новое подразделение будет иметь 9 штатных единиц и территориальные отделы в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте.

Основными задачами спецуправления определены:

осуществление мониторинга и контроля за исполнением субъектами предпринимательства и физическими лицами в розничной торговле и сфере услуг требований законодательства о проведении расчетов на территории Республики Узбекистан;

своевременное выявление, пресечение и предупреждение валютных преступлений и правонарушений при расчетах в розничной торговле и сфере услуг, в том числе посредством механизма контрольных закупок, передача материалов по выявленным фактам нарушений, по подследственности, в правоохранительные органы;

создание и ведение единой компьютерной базы данных о выявленных преступлениях и правонарушениях по расчетам в наличной иностранной валюте за товары и услуги на территории Республики Узбекистан;

проведение широкой разъяснительной, профилактической работы среди населения и хозяйствующих субъектов по вопросам недопущения обращения наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан.

На работников Специального управления распространены порядок и условия оплаты труда, предусмотренные для работников Главного контрольно-ревизионного управления ГНК.

Государственному налоговому комитету поручено в двухнедельный срок утвердить положение о Специальном управлении и в месячный срок укомплектовать его высококвалифицированными кадрами и оснастить необходимой материально-технической базой.

Президент поручил Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, МВД, соответствующим министерствам и ведомствам оказывать содействие органам государственной налоговой службы в проводимых мероприятиях по обеспечению исполнения требований законодательства по контролю за недопущением обращения наличной иностранной валюты в сфере торговли и услуг.

Соответствующие изменения последуют и в законодательной сфере. В частности, будут подготовлены поправки в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности и Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение мер ответственности за осуществление на территории Республики Узбекистан расчетов в наличной иностранной валюте в розничной торговле и сфере услуг.

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