Ферганские бизнесмены будут осваивать Хорезм

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января в конференц-зале здания ОАО "Фергана-телеком" по инициативе Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялась видеоконференция между регионами Республики на тему "Ступени развития туризма и предпринимательства в Хорезмском вилояте".

В мероприятии принимали участие председатель Торгово-промышленной палаты Республики Алишер Шайхов, представители "Узбектуризма", Хорезмского областного хокимията, а также представители ферганской областной ТПП, представители коммерческих банков, бизнесмены из различных регионов Ферганской области. Последние выступили с предложением наладить прямые торговые связи с городами Хива и Ургенч. Так, представитель маргиланского городского предприятия "Водий хунармандлар" ("Ремесленники долины") Азизбек Муртазаев предложил сотрудничать в туристической сфере, привлекая хорезмских бизнесменов для реализации маргиланского атласа и адраса, а также открыть специальные ферганские павильоны в строящихся в Хиве и Ургенче торговых комплексах.

- Таким образом, туристы и местные покупатели смогут без труда и расходов на дорогу приобретать качественные товары из Ферганской области – а это не только маргиланские ткани, но и риштанские керамические изделия, ценные строительные и иные материалы и товары, - сказал предприниматель.

В свою очередь представители Хорезмской области предложили ферганским бизнесменам на льготных условиях осваивать пустующие здания и создавать здесь новые фирмы.

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