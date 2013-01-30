Узбекистан и Финляндия обсудили сроки очередных консультаций

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Актуальные аспекты узбекско-финских отношений обсуждались 30 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики Тулой Ирйолой.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны рассмотрели предложения о наращивании взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

Предметно обсуждены сроки контактов на различных уровнях, проведения очередных двусторонних политических консультаций, активизации деятельности совместных институтов сотрудничества, вопросы расширения договорно-правовой базы.

В ходе беседы сторонами была подчеркнута заинтересованность в наращивании объемов и диверсификации взаимного товарооборота, реализации перспективных инвестиционных проектов в ряде отраслей, включая электротехническую, химическую, легкую и пищевую промышленность, а также сферы ИКТ и ресурсобережения.

Собеседники также подтвердили обоюдную заинтересованность в налаживании прямых контактов между отдельными учебными заведениями Узбекистана и Финляндии.

Напомним, 22 ноября 2012 года в Хельсинки состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Узбекистана и Финляндии. На переговорах стороны предметно рассмотрели состояние и перспективы узбекско-финского диалога, обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы двух стран.

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