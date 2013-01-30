Высоцкого помнят и в Гайрате

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Заведующий отделом духовности педагогического колледжа в кишлаке Гайрат Уйчинского района Наманганской области Хошимжон Каюмов в понедельник, 28 января, начал свое очередное занятие с юбилея Владимира Высоцкого.

Педагог коснулся многогранного творчества замечательного артиста, поэта и барда, которому исполнилось бы 75 лет, познакомил молодежь с его творчеством, рассказал о фильмах, в которых снимался Высоцкий.

Другими темами часа духовности стали важные события, происходящие в мире. А завершил Хошимжон Каюмов урок таким призывом: "Учитесь хорошо, больше читайте и расширяйте кругозор, иначе вам трудно будет работать с современной молодежью и стать настоящим педагогом".

"Сейчас у многих дома имеется компьютер, Интернет, они в курсе всего, что происходит в мире. Вам от них отставать нельзя", – подчеркнул наставник.

Как отмечает руководство колледжа, Хошимжон Каюмов делает все, чтобы приобщить ребят к наследию великих предков, классической литературе и истории родного края. Он неистощим на выдумку, всегда старается проводить занятия увлекательно и интересно.

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