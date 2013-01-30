Андижанец стал главным тренером сборной страны по боксу

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Об этом стало известно из отчета выборной конференции федерации бокса Республики Узбекистан, проходившей в начале этой недели в столице.

Известный андижанский боксер и тренер Марс Галеевич Кучкаров является продолжателем лучших традиций известной во всем мире андижанской школы бокса, которая в свое время взрастила таких чемпионов мира как Мухаммадкадыр Абдуллаев и Руслан Чагаев.

По мнению начальника отдела спорта андижанского управления по делам культуры и спорта Б. Сайдалиева, это назначение еще больше укрепит позиции местной школы бокса, даст толчок к еще более интенсивному развитию этого вида спорта в регионе.

Стоит отметить, что на конференции также обсуждались итоги прошедшего года - в частности, участие узбекских спортсменов в Летней Олимпиаде Лондон-2012, успехи, достижения и недостатки в работе федерации.

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