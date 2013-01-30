В Греции проходит международный турнир по курашу

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января в греческом городе Салоники проходит 9-й международный турнир по курашу Ислама Каримова. Свое участие в нем подтвердили около 100 сильнейших курашистов из 30 стран Европы, Азии и Африки.

Как сообщает пресс-служба Международной ассоциации кураша, в этом году турнир проводится в трех весовых категориях среди мужчин – до 66 кг, до 81 кг и в абсолютной весовой категории. Призовой фонд соревнования составляет $9000.

Инициаторами турнира выступают Греческая федерация кураша и Конфедерации кураша Европы. Ежегодный турнир проводится с 2005 года и посвящен Почетному Президенту Международной ассоциации кураша и Президенту Республики Узбекистан Его Превосходительству Исламу Каримову.

Кураш – древний вид единоборства, корни которого находятся на территории современного Узбекистана. По последним научным источникам, возраст данного вида спорта составляет 3500 лет.

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