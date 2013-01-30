Президент Узбекистана отмечает 75-й день рождения

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 30 января, Президент Узбекистана Ислам Каримов отмечает 75-летие. В данной связи редакция ИП "УЗИНФОРМ" поздравляет главу государства с юбилеем.

"Уважаемый Ислам Абдуганиевич!

На протяжении многих лет Вы являетесь Президентом Узбекистана. Именно под Вашим руководством Республика Узбекистан провела крупномасштабные, впечатляющие реформы фактически во всех сферах общественной жизни.

Высочайший профессионализм, опыт, умение работать с людьми, уважение к культуре и истории говорят о Вас как о человеке, который является достойным лидером своего народа, внесшим особо существенный вклад в его современное возрождение. Ваш неустанный труд во имя процветания Узбекистана достоин самой высокой оценки.

Мировому сообществу Вы известны как выдающийся государственный и политический деятель. Заслуженный международный авторитет Узбекистана является результатом успешно проводимой Вами внешней и внутренней политики, направленной на расширение дружбы и сотрудничества между народами, укрепления мира и добрососедства не только в Центральной Азии, но и во всем мире.

В День Вашего Рождения желаем Вам, дорогой Ислам Абдуганиевич, еще больших успехов в Вашей важной государственной деятельности, а также личного счастья, благополучия Вам и Вашей семье. Всего самого наилучшего!".

УЗИНФОРМ