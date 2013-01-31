В Куйганьяре прошла акция "За здоровый образ жизни"

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января в кишлачном сходе граждан "Сабир Рахимов" городка Куйганьяр Андижанского района завершилась акция "За здоровый образ жизни", организованная местным врачебным пунктом и женским крылом областного совета Социал-демократической партии Узбекистана.

- Наши женщины, заботясь о домашнем хозяйстве, занимаясь воспитанием детей, часто забывают следить за своим здоровьем, - рассказала о целях акции председатель городка Замирахон Лукманова. – Что чревато очень серьезными проблемами. Организовывая сегодняшнюю акцию, мы в первую очередь хотим привлечь внимание женщин репродуктивного возраста к проблемам со здоровьем, ведь именно от них зависит, насколько здоровым и гармонично развитым будет наше поколение.

- Мы разъяснили жителям кишлака, какие бывают симптомы часто встречающихся заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистых, онкологических и гинекологических болезней, - говорит медицинская сестра сельского врачебного пункта Севара Камолова.

Кроме того, во время акции были розданы буклеты, плакаты и брошюры на государственном языке, которые напомнят жителям села о необходимости следить за своим здоровьем регулярно.

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