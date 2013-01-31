В Узбекистане презентовали систему электронного документооборота

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, Совместный проект ПРООН и Правительства Республики Узбекистан "Поддержка системы местного управления: гражданское участие и партнерство" и Центр "UNICON.UZ" презентовали 30 января в Ташкенте новую версию системы электронного документооборота (СЭД) "e-Hujjat". В мероприятии приняли участие более 100 представителей министерств и ведомств.

Как отмечалось на презентации, формирование системы "электронное правительство" становится одним из приоритетных задач, стоящих перед Узбекистаном. На недавнем заседании правительства Президент Ислам Каримов отметил важность реализации мер и проектов в сфере ИКТ. По итогам заседания принято решение об ускорении разработки Концепции и комплексной программы формирования системы "электронного правительства" в Республике.

На презентации были заслушаны доклады на следующие темы:

Модернизированная система электронного документооборота "e-Hujjat" – заместитель генерального директора ГУП "UNICON.UZ" Х.П.Хасанов

Внедрение системы электронного документооборота "e-Hujjat" в пилотных регионах – руководитель совместного проекта ПРООН и Правительства Республики Узбекистан "Поддержка системы местного управления: гражданское участие и партнерство" Д.Ш.Исроилов

Использование системы электронного документооборота "e-Hujjat" в хокимиятах Джизакской области - представители хокимията Джизакской области.

Как отмечали выступающие, система электронного документооборота является ключевым элементом ЭП, поскольку успешное внедрение СЭД способствует повышению эффективности взаимодействия между органами государственной власти и управления, частным сектором и населением, а также формированию в стране информационного общества.

Новая версия системы "e-Hujjat" предназначена для организации обмена легитимными электронными документами, совершенствования и автоматизации существующей системы делопроизводства и процессов принятия решений в организации, создания единой системы учета, систематизации и контроля исполнения документов. Платформа обеспечивает совместимость с другими системами электронного документооборота и позволяет гибкую интеграцию как с существующими, так и новыми программными приложениями других министерств, ведомств и организаций.

УЗИНФОРМ