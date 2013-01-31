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"Узбектелеком" рассказал о планах развития телекоммуникаций в стране
31.01.2013 18:29

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. АК "Узбектелеком" организовала 31 января в Ташкенте пресс-конференцию о состоянии и перспективах развития сетей телекоммуникаций в Узбекистане. С докладом на эту тему выступил первый заместитель генерального директора компании К.Юлдашев.

Он, в частности, отметил, что в 2012 году осуществлен ряд крупных инвестиционных проектов по развитию телекоммуникационных сетей и внедрению современных услуг. Так, согласно инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2012 год построено и сдано в эксплуатацию 175 км оптико-волоконных линий связи в направлениях Бойсун - Денов и Ургут - Шахрисабз.

Емкость международных коммуникационных центров увеличена вдвое, а пропускная способность Международного центра пакетной коммуникации – в 4 раза, что позволило увеличить скорость соединения с международной сетью Интернет до 40 Гбит/с. Это, в свою очередь, позволяет увеличить число пользователей широкополосного Интернета и снизить тарифы на услуги.

На 61,0% возросла скорость пользования международными информационными сетями и составила 7780 Мбит/сек. Стоимость 1 Mб/cек внешнего Интернет-канала снижена до $422, что на 25% ниже стоимости аналогичного периода 2012 года.

Для повышения качества оказываемых услуг на основе технологий нового поколения сетей (NGN) осуществлена модернизация коммутационных станций эксплуатируемых в местных телекоммуникационных сетей в количестве 292,05 тысяч номеров.

В целях развития инфраструктуры мобильной связи, включая передачу широкополосных данных через мобильную сеть стандарта CDMA, установлено 140 базовых станций и построено 5 коммутационных центров. В результате, количество населенных пунктов, где оказываются услуги через мобильную сеть, достигло 8440, а уровень охвата населения сетью составил 71%.

В Ташкенте филиалом "ТШТТ" проложено 598,8 км волоконно-оптических линий связи до 2075 зданий. В 873 зданиях столицы создана возможность оказания услуг населению с емкостью 22 344 портов на основе технологии FTTB (волоконно-оптическая сеть).

Озвучивая планы на 2013 год, К.Юлдашев сообщил о планах строительства более 2 тысяч км волоконно-оптических сетей широкополосного доступа по современной технологии для предоставления услуг видеотелефонии, Интернет-телевидения, высокоскоростного Интернета, просмотра каналов HDTV и других", расширения магистральных и Зоновых сетей телекоммуникаций.

Замгендиректора "Узбектелеком" также рассказал об Инвестиционной программе на 2013 год, согласно которой:

  • началась реализация проекта "Развитие на территории Республики Узбекистан, в том числе, в сельской местности мобильной сети CDMA-450 с применением технологии EVDO", в рамках которого предусмотрена установка дополнительно 201 базовой станций. В результате уровень охвата населения сетью CDMA-450 планируется довести до 84%.
  • запланирована установка дополнительно 110 тысяч портов для оказания широкополосных мультисервисных услуг (в том числе, IPTV, видео телефония, высокоскоростной Интернет, просмотр каналов HDTV и другие).
  • запланировано увеличение пропускной способности каналов связи и резервирования: в международных направлениях до 100 Гбит/с (в 10 раз), до областных центров – до 40 Гбит/с (в 4 раза), до районных центров – до 10 Гбит/с (в 10 раз).
  • подключение в 2013-2014 годах 200 профессиональных колледжей системы высшего и средне-специального образования Узбекистана к национальной сети "Электронное образование".

УЗИНФОРМ

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