В кишлаке Савой будет работать 200 девушек

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. В сельском сходе граждан Савой, Кургантепинского района Андижанской области 30 января установили оборудование для производства трикотажа.

Оборудование, привезенное из Республики Турция на кредит в 250 миллионов сумов от районного отделения "Кишлоккурилишбанк", позволит увеличить количество рабочих на ООО "Ягона хамкор нури" до 200 человек.

- Производством трикотажа мы начали сравнительно недавно, - рассказывает руководитель предприятия Санобархон Носирова. - Но дела сразу пошли очень хорошо, и мы решили увеличить мощности закупив дополнительное оборудование. Теперь мы уже поставляем свою продукцию не только по Ферганской долине, но и в Ташкент, Самарканд, Хорезм. В дальнейшем мы надеемся на заключение договоров на зарубежные поставки - в Казахстан и Россию.

Жительницы кишлака, которых обеспечили работой, не скрывают своей радости и мечтают, чтобы открыли еще какой-нибудь завод, где бы смогли трудиться их мужья и братья.

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