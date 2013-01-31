Проект Устюртского ГХК признан международной сделкой года

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Британская консалтинговая компания "Thomson Reuters" назвала проект строительства Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургиль в Узбекистане сделкой года в области нефте- и газохимии. Данное решение было принято на основе анализа мировых сделок проектного финансирования по итогам 2012 года. 30 января в Лондоне состоялось награждение призеров.

Результаты анализа публикуются в периодическом издании "Project Finance International". Помимо Узбекистана, в 10-ку рассмотренных крупнейших проектов года также вошли проекты из Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, США, Малайзии и России в области энергетики, добычи нефти и газа, нефте- и газохимии, транспорта.

Как отмечает пресс-служба НХК "Узбекнефтегаз", присуждение приза проекту строительства Устюртского ГХК (также известному под названиями "Uz-Kor", "Surgil") является признанием его уникальности и новаторского подхода, а также широких возможностей Узбекистана в реализации крупных инвестиционных проектов на основе проектного финансирования.

Финансовое издание отметило следующие беспрецедентные качества проекта:

первое международное проектное финансирование в сфере нефте- и газохимии в Узбекистане;

крупнейшее проектное финансирование в Центральной Азии;

крупнейшее проектное финансирование среди газохимических проектов в СНГ;

первый проект, соответствующий Экваториальным принципам в Узбекистане.

Проект Устюртского ГХК был инициирован на основе тесного сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей и получил прямую поддержку правительств обеих стран, Президенты которых приняли участие в церемонии закладки первого камня.

В мае 2012 года был подписан пакет финансовых документов на общую сумму $2,54 млрд. сроком на 16 лет. Он включает $1 млрд. от Корейского экспортно-импортного банка, $250 млн. от Государственного банка развития Китая, $125 млн. от Азиатского банка развития, $100 млн. от Национального банка Узбекистана.

Страховое покрытие в размере $800 млн. предоставлено со стороны Корейской корпорации торгового страхования, $140 млн. – со стороны шведской EKN и $124 млн. со стороны германского Hermes. Еще 9 иностранных коммерческих банков приняли участие в финансировании под покрытие экспортно-импортных агентств (Корейская финансовая корпорация, Корейский банк развития, ING Bank, Siemens Bank, Credit Suisse, Bayern LB, KfW IPEX, Nordea, а также шведский банк SEK).

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