Узбекистан посещает экономическая делегация Франции

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 31 января по 1 февраля в Узбекистане с рабочим визитом пребывает делегация Франции в составе представителей экономической службы французского посольства в Москве и главы экономической службы по Центральноазиатскому региону с резиденцией в Астане.

Цель визита – установление отношений с компетентными органами Узбекистана и обсуждение перспектив финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и Францией.

31 января французская делегация посетила столичный Центр экономических исследований. Как сообщает пресс-служба ЦЭИ, в ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели ряд вопросов узбекско-французского экономического сотрудничества.

Французские гости, в частности, были ознакомлены с макроэкономической ситуацией в Узбекистане, мерами правительства по развитию экспортного потенциала. Стороны также обсудили пути устранения барьеров в привлечении узбекских товаров на международный рынок, развитии малого и среднего бизнеса, установления взаимовыгодных отношений с западными партнерами.

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