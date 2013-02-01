Матч с Китаем откроет Истомин

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Вчера прошла жеребьевка матча Кубка Дэвиса Узбекистан – Китай. Поскольку первым рефери мачта Сергей Дубров из Белоруссии вытянул шарик с фамилией лидера сборной Узбекистана, то ему и предстоит начинать.

Соперником Дениса Истомина станет вторая ракетка Китая Ди Ву. Во втором поединке первого дня выйдут на корт Фаррух Дустов (второй номер Узбекистана) и китаец Зе Жанг – первый номер сборной.

На парный матч предварительно заявлены те же Денис Истомин и Фаррух Дустов – у Узбекистана, а у китайцев – Мао-Хин Гонг и Же Ли. В третий день матча сыграют одиночники, только поменявшись соперниками.

Впрочем, капитаны команд Петр Лебедь и Шао-Ксуан Зенг могут сделать замену, но не позднее, чем за час до начала очередного поединка. Все встречи в рамках Кубка Дэвиса играются из 5 сетов.

Матч Узбекистана – Китай в зоне Азии и Океании первой группы Кубка Дэвиса начнется в спорткомплексе "Пахлавон" Намангана сегодня, 1 февраля. Его победитель сыграет матч второго раунда за попадание плей-офф Мировой группы с сильнейшей командой в паре Австралия – Китайский Тайпей.

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