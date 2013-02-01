В Ханабаде запустили новый цех по производству нижнего белья

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января в городе Ханабад Андижанской области началось поточное производство нижнего белья для экспорта за границу в недавно открывшемся ООО "Lens textile invest".

- Мы взяли кредит у городского филиала "Саноаткурилишбанк" для закупки из-за рубежа 139 современных швейных машинок, - рассказывает исполнительный директор преприятия Мансуржон Маматов. - Мы намереваемся в год выпускать более полутора миллионов штук нижнего белья для женщин, мужчин и детей. Основная часть продукции будет отправляться в ближнее зарубежье.

По словам М. Маматова, рабочих начали принимать с начала года, и пока что штат еще не укомплектован. Большинство из тех, кто уже трудоустроен - выпускники местных проффесиональных колледжей, которых необходимо еще обучить работать с современными швейными машинками и другим оборудованием, поскольку ничего подобного в специализированных училищах они не видели.

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