В Андижане бесплатно вылечили 200 детей

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Андижанский областной территориальный филиал международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" продолжает бесплатное обследование и лечение детей и их родителей в рамках Года благополучия и процветания.

Так, по сведениям директора филиала Коммунахон Маматкуловой, к этому дню уже обследовано более тысячи человек, из них 50 ребят прошли лечение в областной детской многопрофильной больнице, а еще 150 детей - в больнице ортопедии и травматологии. Кроме того, для малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов было выделено 52 тысячи 186 коробок с лекарствами, 3420 упаковок бинтов и ваты, около 30 тысяч шприцов с инсулином для больных сахарным диабетом, 2899 комплектов одежды, 9984 коробок с готовой едой и 42 инвалидные коляски.

- Это все, не считая мяса, муки, фруктов, ортопедических приспособлений и костылей, которые передавались через махаллинские сходы граждан, - дополняет К. Маматкулова.

Мероприятия по оздоровлению населения продолжаются.

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