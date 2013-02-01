Интернет-тариф для провайдеров в Узбекистане снижен до $409,44

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Национальный оператор телекоммуникаций Узбекистана "Узбектелеком" объявил о первом в 2013 году снижении тарифа на доступ к внешнему Интернет-каналу для провайдеров. С 30 января он установлен в размере $409.44 за 1 Мбит/с, что на 3,04% ниже показателя конца 2012 года ($422.27).

Напомним, в 2012 году стоимость трафика для Интернет-провайдеров Узбекистана была снижена на 20,18%, а в 2011 году – 37,69%.

По сообщению пресс-службы "Узбектелекома", за последние три года тарифы были снижены с $1510 до $409, став дешевле более, чем в 3 раза.

Динамика снижения Интернет-тарифов АК "Узбектелеком" в 2011-2012 годах.:

№ Дата Тариф, долл. за 1 Мбит/с Темп снижения, % Начало 2011 года 849 - 1 Февраль 755 11,07 2 2 июля 705 6,62 3 12 июля 688 2,41 4 15 августа 665 3,34 5 20 сентября 632 4,96 6 2 ноября 573 9,34 7 25 ноября 550 4,01 8 10 декабря 529 3,82 9 20 января 2012 года 500 5,48 10 2 февраля 495 1,00 11 13 апреля 475 4,04 12 30 апреля 457 3,79 13 21 мая 442 3,28 14 27 ноября 426 3,62 15 29 ноября 422,27 0,88 16 30 января 2013 года 409,44 3,04

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