Интернет-тариф для провайдеров в Узбекистане снижен до $409,44

Интернет-тариф для провайдеров в Узбекистане снижен до $409,4401.02.2013 18:51
ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Национальный оператор телекоммуникаций Узбекистана "Узбектелеком" объявил о первом в 2013 году снижении тарифа на доступ к внешнему Интернет-каналу для провайдеров. С 30 января он установлен в размере $409.44 за 1 Мбит/с, что на 3,04% ниже показателя конца 2012 года ($422.27).
Напомним, в 2012 году стоимость трафика для Интернет-провайдеров Узбекистана была снижена на 20,18%, а в 2011 году – 37,69%.
По сообщению пресс-службы "Узбектелекома", за последние три года тарифы были снижены с $1510 до $409, став дешевле более, чем в 3 раза.
Динамика снижения Интернет-тарифов АК "Узбектелеком" в 2011-2012 годах.:
|№
|Дата
|Тариф, долл. за 1 Мбит/с
|Темп снижения, %
|
|Начало 2011 года
|849
|-
|1
|Февраль
|755
|11,07
|2
|2 июля
|705
|6,62
|3
|12 июля
|688
|2,41
|4
|15 августа
|665
|3,34
|5
|20 сентября
|632
|4,96
|6
|2 ноября
|573
|9,34
|7
|25 ноября
|550
|4,01
|8
|10 декабря
|529
|3,82
|9
|20 января 2012 года
|500
|5,48
|10
|2 февраля
|495
|1,00
|11
|13 апреля
|475
|4,04
|12
|30 апреля
|457
|3,79
|13
|21 мая
|442
|3,28
|14
|27 ноября
|426
|3,62
|15
|29 ноября
|422,27
|0,88
|16
|30 января 2013 года
|409,44
|3,04
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