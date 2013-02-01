Зиядулла Пулатходжаев рассказал об итогах социально-экономического развития Узбекистана в 2012 году

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января, в Посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации состоялся брифинг для прессы. В рамках мероприятия Чрезвычайный и полномочный посол РУз в РФ Зиядулла Пулатходжаев рассказал об итогах социально-экономического развития Республики Узбекистан в 2012 году и приоритетных направлениях экономической программы на 2013 год.

В своем выступлении дипломат отметил, что динамичные темпы роста экономики Узбекистана и ее финансовая устойчивость по итогам прошлого года высоко оценены миссией Международного валютного фонда. Кроме того, британский Институт Легатум в своем Индексе благополучия и процветания поставил Узбекистан на 64-ю позицию в рейтинге. При этом по уровню социального благосостояния страна устойчиво занимает одно из самых высоких мест в мировом сообществе.

Среди важнейших направлений и приоритетов экономической программы развития Узбекистана на 2013 год Зиядулла Пулатходжаев назвал сохранение устойчивых высоких темпов роста и макроэкономической стабильности, повышение конкурентоспособности экономики, ускорение и расширение масштабов технической и технологической модернизации ведущих отраслей экономики, диверсификацию производства, активную инвестиционную политику, создание новых рабочих мест .

По данным, приведенным послом Узбекистана, ВВП страны в 2012 году увеличился на 8,2%. Объем промышленного производства - на 7,7%, сельскохозяйственного – на 7%, розничного товарооборота – на 13,9%. На 11,6% вырос экспорт, доля несырьевых позиций и готовой продукции в его структуре превышает 70%. Достигнуто положительное сальдо товарооборота в 1,12 миллиарда долларов.

При этом, инфляция составила до 7%. Бюджет выполнен с профицитом в 0,4% ВВП. Наблюдался рост доходов бюджета при снижении налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и предпринимательства. 59,2% расходов казны была направлена в социальную сферу.

Совокупная внешняя задолженность страны оценивается, как менее чем умеренная и не превышает 16% ВВП. В финансово-банковском секторе совокупный капитал увеличился на 24,3% (за последние 3 года – в 2 раза). Уровень достаточности капитала составляет 24%. Ликвидность банковской системы – более 65%. 28 узбекских банков имеют положительные международные рейтинги.

Инвестиции в основной капитал составили 22,9% ВВП. Привлечено 11,7 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2011г. 22% всех инвестиций или свыше 2,5 миллиарда долларов составили иностранные инвестиции, из которых более 79% – прямые.

Завершено строительство 205 крупных инвестиционных объектов. На Навоийской ТЭС запущена парогазовая установка «Мицубиси» мощностью 478 мВт. Стартовал второй этап создания совместно с германской компанией «МАН» нового производства грузовых автомобилей (мощность 3 тысячи машин в год)

На Мубарекском ГПЗ введена первая очередь завода мощностью 258 тысяч тонн сжиженного газа и 125 тысяч тонн конденсата. На пропанобутановой смеси на предприятии «Шуртаннефтегаз» -установка пропанбутановой смеси мощностью 50 тысяч тонн сжиженного газа.

Продолжались работы по запуску второй очереди Дехканабадского завода калийных удобрений. Начато строительство уникального Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургиль с общей проектной стоимостью свыше 25 миллиардов долларов. Совместно с компаниями «Cасол» (ЮАР) и «Петронас» (Малайзия) создается предприятие по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана.

Новые высокотехнологичные производственных объекты строились на территории свободных индустриально-экономических зон «Навои» и «Ангрен».

Построено свыше 500 км современных 4-полосных автодорог, реабилитировано 240км железнодорожных путей, открыто рабочее движение поездов на участках протяженностью свыше 70 км.

Введено 180 км волоконно-оптических линий связи, осуществлен поэтапный переход на цифровое телевидение с достижением уровня охвата населения по стране до 42%.

Серьезные подвижки достигнуты в сельском хозяйстве. Собрано 3,46 миллиона тонн хлопка-сырца, 7,5 миллиона тонн зерновых, более 2 миллиона тонн картофеля и 9 миллионов тонн овощей и бахчевых. Динамично развивается фермерское движение, объединяющее сегодня свыше 66 тысяч хозяйств.

Высокими темпами развивалась сфера услуг: объем услуг населению возрос на 15%, его доля составляет сегодня более 52% ВВП.

За 2012 год создано около 1 миллиона новых рабочих мест, из них около 62% – в сельской местности. За счет развития малого бизнеса и частного предпринимательства трудоустроено 485 тысяч человек.

Доходы населения выросли на 17,5%, минимальная заработная плата – на 26,5%. В целом по сравнению с 2000 годом реальные доходы выросли в 8,6 раза. Соотношение в уровнях доходов между 10% наиболее и наименее обеспеченных слоев населения составило 8 раз.

В 2012 году в центре внимания оставались и вопросы развития и реформирования сферы образования. С 2012/2013 учебного года в Узбекистане полностью обеспечен переход на 12-летнее обязательное образование. Завершена работа по реформированию и введению одноступенчатой системы аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. С 1 января 2013 года введен механизм рейтинговой оценки деятельности вузов, а также новая система послевузовского образования, подготовки и защиты докторских диссертаций.

Достижения Узбекистана в сфере образования отмечены в докладе «Глобальный индекс инноваций» за 2012 год, подготовленном ведущей международной бизнес-школой «Инссад» совместно с Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. Узбекистан занимает 35-е место среди 141 страны мира по уровню развития человеческого капитала, и второе – по уровню развития системы образования.

В сфере здравоохранения национальная модель обеспечения репродуктивного здоровья рекомендована ООН как наилучшая региональная программа для стран Восточной Европы, Балтии и СНГ. Завершено строительство и реконструкция 154 медицинских учреждений, сдано в эксплуатацию 7,5 тысячи амбулаторно-поликлинических объектов. Также введено в строй 108 объектов детского спорта, около 1,6 миллиона детей в возрасте от 6-15 лет (35,6% от общего числа детей) регулярно занимаются различными видами спорта.

В 2013 году поставлены задачи по обеспечению роста экономики на 8%, в том числе в промышленности – на 8,4%, сельском хозяйстве – на 6%, инвестиций в основной капитал – на 11%, сферы услуг – на 16%.

В государственной инвестиционной программе на 2013 год предусмотрена реализация более 370 стратегически важных проектов. На эти цели будет привлечено 13 миллиардов долларов. Почти ¾ инвестиций будет направлено на новое строительство, реконструкцию и модернизацию производства.

В рамках активной инвестиционной политики планируется наращивать объемы привлекаемых инвестиций за счет формирования благоприятного инвестиционного климата, расширения и либерализации предоставляемых льгот и преференций.

В 2013 году планируется создать свыше 970 тысяч новых рабочих мест. Особая роль отводится ускоренному развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, сферы услуг и сервиса, за счет которых намечается создать около 500 тысяч рабочих мест.

УЗИНФОРМ