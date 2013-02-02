Встреча с писателем

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. В общеобразовательной школе №45 Пахтачинского района Самаркандской области 1 февраля состоялась встреча учащейся молодежи с полковником в отставке, автором ряда романов и киносценариев на военно-патриотическую тематику Б.Рузиевым.

По словам директора школы М.Гаффорова, сегодня Б.Рузиева знают все воспитанники учебного заведения, поскольку он предоставил им четыре своих произведения, среди которых большей популярностью пользуется роман "Ты обязательно станешь генералом!".

В процессе мероприятия Б.Рузиев провел беседу с учениками школы, рассказал им о воспоминаниях военной службы, а также ответил на интересовавшие их вопросы.

Б.Рузиев долгие годы служил в рядах Вооруженных Сил страны, занимал руководящие должности в отделах по делам обороны нескольких районов Ферганской, Наманганской областей и города Самарканда, являлся заместителем председателя Центрального Совета организации "Ватанпарвар".

На основе его сценариев был снят знаменитый в Узбекистане многосерийный фильм "Сардор" и художественный фильм "Мардлар мактаби" ("Школа храбрецов").

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