



В целях развития предпринимательства



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля в Куштепинском районе Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Семейный бизнес – залог общественного процветания", организованное по инициативе районного отделения фонда "Махалля" и районного Кенгаша народных депутатов. Цель мероприятия заключалась в повышении экономических знаний, навыков студенческой молодежи, намеревающейся начать собственный бизнес, консультирование по предпринимательской деятельности. Участникам мероприятия разъяснены пути открытия и ведения собственного бизнеса, вопросы получения льготных кредитов, а также изучения рынка, управления ресурсами и реализации своих бизнес-идей. В ходе встречи подняты вопросы изучения законодательства и предоставленных льгот для частных и молодых предпринимателей, о которых нужно знать прежде чем начинать собственное дело. Также обсуждены аспекты оформления документации для получения начального капитала в филиалах коммерческих банков. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи