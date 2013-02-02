В Намангане обсудили итоги прошлого года и наметили задачи на 2013 год

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Вчера в хокимияте Наманганской области состоялось собрание актива области, посвященное итогам социально-экономического развития регионов Республики, в том числе и Наманганской области, в 2012 году, а также мерам по обеспечению выполнения важнейших приоритетных задач, определенных Президентом Узбекистана Исламом Каримовым на заседании Кабинета Министров 18 января 2013 года.

Собрание вели хоким области Б. Юсупов и заместитель премьер-министра Республики А. Икрамов.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, особо была подчеркнута ответственность руководителей всех исполнительных органов хокимията по безусловному выполнению программных параметров по созданию рабочих мест и обеспечению занятости населения в 2013 году, а также трудоустройству выпускников колледжей по получаемым специальностям.

Было отмечено, что благодаря принятым мерам по модернизации ведущих отраслей экономики, техническому и технологическому обновлению, улучшению производственной и рыночной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, развитию сферы услуг и сервиса темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в 2012 году возросли по сравнению с 2011 годом на 10,0 %, объем промышленного производства – на 14,9 %, сельского хозяйства – 7,0 %, строительных работ – 10,2 %, розничный торговый оборот составил 16,6 % и объем платных услуг – на 16,8 %. Таким образом, достигнут экономический баланс.

Доля промышленности в ВРП составляет 9,8 %, сельского хозяйства – 32,7 %, строительства –7,9 %, транспорта и связи –9,7%, торговли и общественного питания –9,2 %, налоги –3,0 % и другие – 27,8 %. Доля малого бизнеса в ВРП составляет 79,0 %.

По итогам отчетного периода в области доходы местного бюджета составляют 891,9 млрд. сумов, бюджетные расходы – 927,9 млрд. сумов, и, таким образом, достигнут установленный прогноз бюджетных доходов. Объемы экспортных операций, осуществляемых региональными предприятиями-экспортерами, возросли на 9,6 %, и, что особенно важно, объемы экспорта готовой потребительской продукции возросли по сравнению с 2011 годом на 53,2%, и ее доля в общем объеме экспорта составляет 68,0 %.

Реальные доходы населения по сравнению с позапрошлым годом возросли на 14,7 %.

Самое главное, в рамках программы обеспечения занятости населения в области создано более 75 тысяч рабочих мест, и программный прогноз перевыполнен на 100,2 %.

В 2012 году в реальный сектор экономики направлено 225,4 млрд. сумов кредитных средств, и этот показатель по сравнению с предыдущим годом возрос на 28,4 %, и 70 процентов этой суммы составляют долгосрочные кредиты.

За отчетный период в области освоено 728,0 млрд. сумов капиталовложений из всех источников, и по сравнению с позапрошлым годом этот показатель возрос на 112, 6%, то есть, обеспечено выполнение прогноза на 5,6 пунктов, также подрядных работ выполнено на 547,9 млрд. сумов, и темпы роста составили 110,2 %.

В рамках инвестиционной программы сдан в эксплуатацию 71 объект: за счет нового строительства – 33 (20 из них – сооружения водоснабжения новых коттеджей), за счет реконструкции – 22, капитального ремонта –16.

В области особое внимание уделялось и вопросам привлечения иностранных инвестиций в широком объеме, за отчетный период этот показатель составил 16,9 млн. долларов США, рост составил 10,4 %.

87,2 % привлекаемых иностранных инвестиций, или 28,6 млрд. сумов (14,8 млн. долларов США), приходятся на прямые иностранные инвестиции, что превысило показатели предыдущего года на 15,3 %. Почти 40 процентов освоенных инвестиций направлено на создание производственных мощностей.

Вместо намеченных областной региональной инвестиционной программы на 2012 год 92 проектов удалось осуществить 178, 77 из них – в легкой промышленности, 51 – в пищевой, 31 - в производстве стройматериалов, 19 – в других отраслях. В этих целях освоены местные и иностранные инвестиции в размере 66,2 млрд. долларов, 29,5 млрд. сумов приходится на банковские кредиты, а 1,4 млрд. сумов – прямые иностранные инвестиции.

В условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса выполнено внешнеторговых операций на сумму 221,8 млн. долларов, доля экспорта составляет 85,6 млн. сумов, импорта – 136,2 долларов.

В соответствии с региональной программой экспорта предприятия-экспортеры в минувшем году экспортировали продукцию на 18,3 млн. долларов, темпы роста по сравнению с 2011 годом возросли на 109,6 %, обеспечено перевыполнение прогнозных показателей на 108,0 %.

На собрании была заслушана информация руководителей ряда областных организаций и предприятий, специалистов и руководителей министерств и ведомств по вопросам повестки дня.

В заключительной части заместитель премьер-министра А. Икрамов определил круг первостепенных задач.

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