В Туракургане чествуют последнего защитника Дома Павлова

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня сотрудники Наманганского и Туракурганского музеев памяти и почестей, отделения концертного объединения "Узбекнаво", руководство СГК Хужанд побывали в кишлаке Бордимкуль, где навестили Камолхона Тургунова, осведомились о его житье-бытье и поздравили аксакала с юбилейной датой – 70-летием победы в Сталинградской битве. Камолхон-ака – единственный живущий сейчас защитник легендарного Дома Павлова.

А буквально на днях ветерану позвонили из Волгоградской областной администрации. Губернатор области Сергей Анатольевич Боженов лично пригласил его на торжества по случаю 70-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом, но ветеран не смог поехать – здоровье и возраст берут свое.

"В нашем селе осталось пятеро ветеранов войны, мы стараемся навещать их, решать все их проблемы. Приглашаем на различные мероприятия, встречи и беседы, стараемся увековечить их подвиг", – говорит председатель СГК Хужанд Камолиддин Кушбаев.

Камалхон Тургунов рассказал им о пройденном боевом пути, переписке с приемной дочерью Зиной.

Кстати, в райцентре Туракургана действует и народный музей памяти и почестей, где собраны свидетельства доблести и героизма туракурганцев в годы Второй мировой войны, уникальные фотографии, письма, документы ветеранов, многих из которых уже нет в живых. Здесь делается все, чтобы донести до грядущих поколений все величие их подвига.

По словам директора музея Абдулходи Паттаева, ведется работа по созданию историко-этнографического раздела, пополняется раздел независимости. В последнее время экспозиция совершенствуется и расширяется, появились разделы, посвященные нашим современникам: троекратному чемпиону миру по борьбе кураш Рустаму Умарову, жителям кишлака Бекабад, которые методом хашара построили новый мост сметной стоимостью 250 млн. сумов.

В районе осталось всего 32 ветерана войны. Районный хокимият и отделение фонда "Махалля" стараются окружить заботой каждого.

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